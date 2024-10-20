ВС РФ используют отечественный легковой транспорт в Курской области

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Минобороны: ВС РФ ездят на «неуловимых» для БПЛА болотоходах своего производства

Солдаты российской группировки войск «Север» ездят в Курской области на «неуловимых» для противника болотоходах «Сокол» отечественного производства. Они используются на линии боевого соприкосновения с ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Российские солдаты используют болотоходы для транспортировки разных грузов: еды, воды, оружия, снарядов и лекарств. Часто «Сокол» применяют для перевозки этих вещей через территории, по которым активно «работают» FPV-беспилотники противника.

Болотоход российского производства развивает большую скорость во время езды по разным дорогам. Благодаря этому солдатам ВСУ сложнее попасть дроном по вездеходу.

Помимо этого, на «Сокол» устанавливают системы РЭБ. Они тоже мешают операторам дронов противника наносить удар.

На болотоходе «Сокол» можно ездить по песку, снегу, грязи, болотам, возвышенностям. Поскольку на транспортное средство установлены шины низкого давления, сообщается, что он даже может плавать по воде.

Ранее в России создали вездеходы «Сарацин». Их смогут применять в зоне спецоперации мобильные боевые группы.