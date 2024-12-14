Рубль может ждать серьезное падение в 2025 году

Финансист Проценко: доллар может вырасти до 120 рублей в 2025 году

В 2025 году провала для рубля не ожидается. Если не воплотится в жизнь шоковый сценарий, то стоимость доллара, евро и юаня окажется примерно в нынешних диапазонах, рассказала « Прайм » гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Она отметила, что в первой половине 2025 года избранный президент США Дональд Трамп попытается нарастить уровень добычи нефти. Это спровоцирует снижение ее стоимости.

Если планы Трампа воплотятся в жизнь, цена доллара в 2025 году будет от 90 до 100 рублей, евро от 97 до 117, а юаня от 12,5 до 17. Но, если реализуются шоковые сценарии, то стоимость американской валюты вырастет до 120, европейской до 127, а китайской до 20 рублей соответственно.

Ранее Центробанк РФ повысил курс доллара почти до 104 рублей.