Украинский пленный Виталий Мухин из 41 ОМБр ВСУ, находясь в российском плену, увидел старого знакомого Дмитрия Игнатенко. У мужчины с детства было психическое расстройство и серьезные проблемы с речью — ему было тяжело разговаривать, сообщают « Военкоры Русской Весны ».

Несмотря на столь серьезные проблемы со здоровьем, душевнобольного забрали сотрудники украинского территориального центра комплектования и отправили проходить медкомиссию в военкомате. Она не выявила никаких проблем, и психа отправили служить в штурмовой отряд.

Российские морские пехотинцы, которые взяли Игнатенко в плен, были шокированы. На фронте им довольно редко попадаются душевнобольные солдаты противника.

Во время конвоирования Игнатенко и еще двух пленных, украинские боевики нанесли по их группе удар с FPV-дрона. Сослуживец душевнобольного, Игорь Хоменко, тогда умер. Самого Игнатенко спасли российские доктора.

Ранее Украине передали тела пленных, которые погибли при крушении Ил-76. Тот борт сбили боевики ВСУ.