Группа «Звери» подала в суд на власти Тверской области из-за отмены концерта

Лидер музыкальной группы «Звери» Роман Билык (или Рома Зверь) подал иск в Арбитражный суд Тверской области на министра культуры и Комитет по физической культуре и спорту региона. Артиста не устроила отмена концерта, который должен был пройти 13 ноября в СК «Юбилейный», сообщает SHOT .

Позже министр культуры Тверской области Ксения Глинка говорила, что такое решение приняли из-за «неоднозначной позиции музыканта». В иске Билык отмечает, что такая формулировка — некорректное с точки зрения юриспруденции обоснование для отмены.

Также артист указывает, что он посещал солдат ВС РФ в зоне спецоперации. Там он общался с бойцами и выступал перед ними.

В иске Билык просит Арбитражный суд признать незаконным решение об отмене концерта. Также он требует обязать Глинку опровергнуть собственное заявление о «неоднозначной позиции» артиста, и взыскать 100 тыс. рублей за понесенные судебные расходы.

Ранее в комитете по физической культуре и спорту Тверской области заявили, что на площадке запрещены любые музыкальные мероприятия. В связи с этим и был отменен концерт группы «Звери».