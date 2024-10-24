Тверские власти высказались про слухи об отмене концерта группы «Звери»

В комитете по физической культуре и спорту Тверской области опровергли информацию об отмене концерта рок-группы «Звери» в спорткомплексе «Юбилейный». Оказалось, что на площадке запрещены любые музыкальные мероприятия, сообщает «Подъем» .

В Сети появились слухи, что концерт коллектива отменили якобы из-за неоднозначной позиции лидера группы Романа Билыка о спецоперации. Власти Тверской области отметили, что деятельность спорткомплекса «Юбилейный» регламентирована уставом, в котором вовсе не предусмотрено проведение концертов. Ранее такие мероприятия проводили, но теперь все строго по закону.

«Концерты проводились, но вот сделали замечание, что мы нарушаем уставную деятельность. Мы же люди подконтрольные, нас проверяют, вот руководство и обратило внимание», — заявили в комитете.

Власти уточнили, что в спорткомплексе можно проводить культурно-массовые мероприятия со спортивным уклоном и шоу-программы. Что касается «неоднозначности артиста», то эти вопросы попросили задавать другим, но не комитету.

Роман Билык, известный как Рома Зверь, заявлял, что он вне политики. Музыкальный коллектив продолжает гастролировать по России.

При этом на сайте группы остается информация о том, что концерт все же состоится 13 ноября.

Ранее патриотический певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, представил клип на песню «Отец». Композиция была записана с 11-летним мальчиком Егором, чей отец погиб в зоне СВО.