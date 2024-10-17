«Я дал слово»: SHAMAN записал клип с мальчиком, чей отец погиб на СВО

Патриотический певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, представил клип на песню «Отец». Композиция была записана с 11-летним мальчиком Егором, сообщает РИА Новости .

Папа Егора Бахараева погиб в зоне СВО. Дронов признался, что история мальчика и музыкальный талант растрогали его.

«Я дал слово, что напишу песню, которая будет посвящена его отцу. И всем, кто отдал жизнь за Родину и нашу будущую победу», — заявил SHAMAN в социальных сетях.

Он подчеркнул, что песня «Отец» посвящена всем бойцам, которые защищают Родину, а также тем, кто ждет их дома. Впервые эта композиция в дуэте с Егором была представлена на концерте перед фестивалем «Спасская башня», который состоялся на Красной площади.

Ранее SHAMAN подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский». Под этим брендом артист хочет выпускать алкогольную продукцию и парфюмерию.