Российский снайпер с позывным Миха неделю лежал в снегу для выполнения задания

Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным Миха неделю провел в снегу, чтобы выполнить боевую задачу и прикрыть группу пехоты, после чего попал в госпиталь с обморожением ног, пишет РИА Новости .

Снайпер с позывным Миха прикрывал пехотинцев, которые парами штурмовали позицию киевского режима на краснолиманском участке линии соприкосновения. Несмотря на суровые условия, российский боец успешно выполнил задание.

Известно, что все произошло в декабре. В ту ночь шел снег с дождем, из-за этого снайпер обморозил ноги. Какое-то время он провел в госпитале. В общей сложности реабилитация длилась 11 месяцев.

«Вот, снова здесь (на СВО — ред.), но уже только в другом подразделении», — рассказал снайпер.

У бойца с позывным Миха было право уволиться со службы после длительной реабилитации, но он решил вернуться на фронт и помогать товарищам. Теперь снайпер служит во взводе связи.

Ранее боец с позывным 510-й рассказал о ремонте военной авиатехники в зоне специальной военной операции и об ответственности за жизнь экипажа. Мастера постоянно следят за техническим состоянием самолетов, так как из-за частых вылетов случаются поломки.