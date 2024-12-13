«В ответе за жизнь экипажа»: боец ВС РФ рассказал о ремонте авиатехники в зоне СВО

Боец с позывным 510-й: технику всегда нужно поддерживать в боевой готовности

Начальник технико-эксплуатационной части вертолетного звена с позывным 510-й рассказал о ремонте авиатехники и ответственности за жизнь экипажа в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Мы занимаемся обслуживанием авиационной техники, ремонтом, подготовкой к боевому применению. Я осуществляю общий контроль техническим расчетам. Выполняем подготовку к полетам и повторному вылету», — сказал 510-й.

Он подчеркнул, что в зоне СВО нет таких возможностей для подготовки техники, как в пункте постоянной дислокации. Из-за частных вылетов возникают технические проблемы, поэтому мастера постоянно занимаются вопросами обслуживания и ремонта.

«Каждый раз, расписываясь в журнале, ты расписываешься не только за исправность техники, но и за жизнь экипажа, который садится в этот вертолет», — отметил военнослужащий.

Российский боец пожелал успехов сослуживцам, которые сейчас на передовой. По его словам, специалисты по ремонту техники стараются поддерживать их и всегда на связи.

Забота государства о семьях участников СВО

В то время как военнослужащие защищают свою Родину в зоне СВО, государство заботится о их семьях. Для детей участников СВО предусмотрены бюджетные места в лучших вузах страны. Вузы устанавливают специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации.

Квота составляет 10% от общего количества бюджетных мест в каждом вузе. Дети раненых и погибших участников СВО могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Также для бойцов СВО и членов их семей предусмотрена льготная ипотека. Это позволяет семьям военнослужащих получить достойное жилье. Накопительно-ипотечная система позволяет военным купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием государственных средств.

Кроме того, участники СВО имеют право на широкий спектр федеральных и региональных льгот и гарантий. Речь идет о получении статуса ветерана боевых действий, направлении детей в оздоровительные учреждения, оплате школьных обедов для детей, бесплатном посещении кружков и спортивных секций, компенсацию расходов на коммунальные услуги и многое другое.

Выплаты участникам СВО

Труд военнослужащего достойно оплачивается. При заключении контракта с Минобороны единовременная выплата от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. В случае выполнения боевых задач в рамках СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей в месяц.

Также предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты в размере до 1 млн рублей в год. Военная пенсия компенсируется в полном объеме. Кроме того, предусмотрены выплаты за государственные и ведомственные награды.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

Узнать подробности можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в подмосковном центре добровольцы могут получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.