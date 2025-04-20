Время покупки, отказ от допуслуг: как сэкономить на приобретении ж/д билетов

«В первую очередь важно учитывать, когда именно покупать билет. На большинство направлений продажа начинается за 90 дней, а на некоторые поезда — даже за 120. Однако вопреки распространенному мнению, цены в первые сутки после открытия продаж могут быть выше, чем через день-два», — отметила Адамушкина в беседе с RT.

По ее словам, оптимальным временем для бронирования билетов считаются вторые или третьи сутки после начала продаж, пока места есть, а цена уменьшилась.

Она считает, что сэкономить еще можно, отказавшись дополнительных услуг, которые могут быть включены в билет по умолчанию. Например, страховка или смс-оповещения, от которых можно отказаться или при покупке, или через несколько дней после нее, если страховой случай не наступил. А ряд услуг покупатель сам может отключить через личный кабинет или мобильное приложение, тогда уменьшится итоговая сумма.

Как подчеркнула специалист, что можно сэкономить и на перевозке детей. Так, с марта этого года для пассажиров от 10 до 18 лет есть скидка 50% на ж/д билеты. Она может не предоставляться для некоторых категорий поездов, например, скоростных. Также на одного ребенка до 5 лет можно взять бесплатный билет без отдельного места.

Эксперт напомнила, что еще есть дополнительные льготы доступны для социальных групп. Инвалиды, дети-инвалиды и сопровождающие могут рассчитывать скидку в 50%, если заранее оформят свой статус через программу РЖД. Пассажиры в возрасте от 60 лет могут получить временную скидку 15% на купе, а многодетные семьи — на 15% при наличии троих и более детей в возрасте до 18 лет.