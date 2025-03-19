Временный люфт: автоэксперт объяснил, почему снизились цены на автомобили в РФ

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Автоэксперт Попов: снижение цен на автомобили в РФ вызвано эмоциональной волной

Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что небольшое снижение цен, которое отмечается на автомобильном рынке России, связано со снижением спроса и стремлением дилеров привлечь покупателей, а также эмоциональной волной на фоне укрепления рубля, сообщает АБН24 .

Некоторые автодилеры скорректировали цены, в частности, на китайские марки, например, Jetour, Exeed, а также электромобили Voyah. Продавцы объясняют это укреплением курса рубля.

Однако, по мнению эксперта, снижение цен небольшое и носит лишь временный характер — в основном покупателям предлагают небольшие скидки.

«Даже снижение цен на 100 тыс. рублей, небольшое удешевление Jetour и Exeed — это просто эмоциональная волна. Это временный люфт, вызванный падением спроса», — считает Попов.

Он отметил, что высокая маржинальность китайских автомобилей позволяет дилерам делать такие маневры, чтобы создать более привлекательное предложение. Ведь из-за высокой ключевой ставки многие покупатели отказались от покупки авто в кредит, указал эксперт.