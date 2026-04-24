Воскресенск продолжил ямочный ремонт дорог

Дорожные службы городского округа Воскресенск провели ямочный ремонт в Белоозерском и деревне Перхурово, а также установили искусственную неровность в микрорайоне Москворецкий. Работы направлены на повышение безопасности и комфорта движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» выполнили ямочный ремонт на улицах Московской и Молодежной в городе Белоозерский, а также в деревне Перхурово. Рабочие устранили выбоины и неровности дорожного покрытия, которые создавали неудобства для автомобилистов и могли влиять на безопасность движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.