Восемь детей из Кузбасса застряли в Юрге из-за поломки автобуса

Группа из восьми детей не смогла вовремя вернуться из Томска в Кемерово: автобус сломался в Юрге, и школьники остались на вокзале вечером 5 апреля. К 6 апреля все дети добрались домой, сообщает Сiбдепо .

По словам родителей, первый рейс отменили за два дня до поездки без предупреждения. Билеты на автобус отправлением в 17:50 5 апреля удалось приобрести в последний момент.

Во время движения через Юргу у автобуса потекло моторное масло. Водитель остановил транспорт на вокзале и сообщил, что продолжать путь нельзя. Дети оказались в незнакомом городе уже после захода солнца и не знали, когда смогут уехать.

«В каком состоянии находится такой автобус, почему его пускают между городами», — возмутилась Любовь, мама одной из девочек.

В томском автовокзале корреспонденту пояснили, что ответственность лежит на кемеровском перевозчике, а вокзал занимается только продажей билетов.

Родители также заявили, что за отмененный рейс им вернули неполную сумму, а детям пришлось добираться по городу в позднее время, когда общественный транспорт уже не ходил.

Кроме того, прокуратура Северска начала проверку муниципального маршрута № 145 Северск — Самусь — Орловка после жалоб жителей на переполненные автобусы и отсутствие отопления. Надзорное ведомство оценит работу перевозчика и соблюдение прав пассажиров.

