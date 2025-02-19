Восемь автобусов переданы в собственность Подмосковья для подвоза детей в школы

С начала января министерство имущественных отношений Московской области оформило передачу автобусов марки ПАЗ и Газель «Некст» для перевозки детей в муниципальную собственность 5 городских и муниципальных округов Подмосковья. Необходимый транспорт получили муниципальные округа Егорьевск, Волоколамский, Чехов, а также городские округа Коломна и Ступино для восьми образовательных учреждений. Это сельские и городские школы, в которые привозят детей из отдаленных населенных пунктов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, администрации муниципального образования Егорьевск передан автобус на 31 место для дальнейшего закрепления за МАОУ «Центр образования» в Егорьевске. Автобус поможет возить 136 детей в школу из мкр. Заречье, деревень Холмы, Тимшино-1, Тимшино-2, Тимшино-3, Русаки, Захарово, Михали речная, Сазоново, Колычево, Бутово, Ивановская, с. Троица и п. Сергиевский и обратно.

В собственность Волоколамского муниципального округа передан автобус на 22 места для закрепления за МОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа». Автобус поможет подвезти к школе 27 детей из близлежащих деревень Рождествено, Ядрово, Трехмарьино, Анино, Покровское, Чисмена, Аксеново, Золево, Пристанино, Кутьино, Еднево, Любятино.

Еще пара автобусов — на 22 и 31 место — передана в городской округ Коломна для подвоза детей в МБОУ СОШ № 2 и в МОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа». Автобусы помогут доставить 106 детей из отдаленных населенных пунктов в школы в с. Бояркино и д. Паново.

В городском округе Ступино два автобуса на 31 и 22 места будут закреплены за МБОУ «Михневская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» и МБОУ «Малинская средняя общеобразовательная школа имени П. М. Овсянкина». Один автобус будет доставлять 46 детей в Михневскую школу по маршруту «Татариново-Константиновское-Михнево», а другой — подвозить 44 ребенка в Малинскую СОШ имени П. М. Овсянкина в селе Дубнево по маршруту «Березнецово- Дубнево».

Еще два автобуса на 31 место каждый переданы в муниципальный округ Чехов для подвоза в школы более 140 детей из отдаленных населенных пунктов.

В прошлом году региональным министерством имущественных отношений была оформлена передача 31 школьного автобуса ГАЗ и ПАЗ для подвоза детей к школам в 23 городских и муниципальных округах Подмосковья: Богородский, Волоколамский, Коломна, Красногорск, Шатура, Воскресенск, Серпухов, Можайский, Орехово-Зуевский, Долгопрудный, Пушкинский, Химки, Чехов, Луховицы, Дмитровский, Лосино-Петровский, Зарайск, Ступино, Раменский, Истра, Сергиево-Посадский, Клин и Одинцовский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.