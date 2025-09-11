Воробьеву доложили об открытии нового вокзала в Котельниках в октябре

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву об открытии нового автовокзала. Он заработает в октябре и будет обслуживать до 1,5 тыс. пассажиров в сутки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Вокзал станет важным транспортным узлом, который соединит регион с более чем 120 городами страны, в том числе Волгоградом, Ростовом, Пермью, Казанью и так далее. В этом году запустили строительство двух новых проездов через округ, в планах и капитальный ремонт Дзержинского шоссе.

«Мы планируем заложить в госпрограмму средства на ремонт, модернизацию Дзержинского шоссе. Понимаем, насколько важна эта дорога и для вашего городского округа, и для Дзержинского», — подчеркнул Воробьев.

Соболев также доложил губернатору, что в округе в этом году привели в порядок пять дворов, осенью закончатся работы в сквере в микрорайоне Белая Дача, к концу года благоустроят пруд в микрорайоне Силикат. В планах благоустроить еще один пруд там же. Его выбрали жители в рамках Всероссийского голосования за объекты благоустройства.