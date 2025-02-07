Воробьеву доложили о ходе реконструкции дороги на проспекте Ильича в Шатуре

В рамках встречи губернатор Московской области Андрей Воробьев спросил у главы городского округа Шатура Николая Прилуцкого, как обстоят дела с реконструкцией дороги и тротуаров на проспекте Ильича, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев провел рабочую встречу с Прилуцким. Они обсудили ряд вопросов, среди которых реализация программ по строительству и капитальному ремонту соцобъектов, развитие спортобъектов, благоустройство, модернизация системы ЖКХ, расселение аварийного жилья, экономика.

Прилуцкий доложил, что в 2024 году компания «Мосавтодор» приступила к работам на проспекте Ильича.

«Сейчас идет устройство ливневой канализации. В теплый период строители планируют приступить к асфальту. В сентябре 2025-го все работы должны завершить. Это очень заметные перемены», — уточнил глава округа.

По его словам, рядом с данной дорогой есть общественная территория, по поводу благоустройства нее жители неоднократно обращались к властям. Ее также включили в госпрограмму на 2026–2028 годы.