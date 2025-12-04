Воробьев: ведутся активные работы по расширению Ярославского шоссе и М-5 «Урал»

«Мы вместе с Москвой входим в программу развития Московского транспортного узла, нашей агломерации. И сегодня ведутся активные работы по дальнейшему расширению Ярославского шоссе, М5 „Урал“. Обход Октябрьского и дорога до Коломны тоже запущены. ЦКАД работает, и плюсом к ЦКАДу мы построим две очень важные развязки», — сказал губернатор в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что первый этап на Дмитровке планируется сдать в этом году, а второй — чуть позже. Также будет создана развязка на ЦКАД с Фряновским шоссе.

«ЦКАД сегодня популярен, вместе с тем не хватает ряда развязок, которые мы вместе реализуем. У нас строится большая концессионная дорога, одну мы сдали в городском округе Мытищи, а вторую — ЮЛУ — сдадим во втором полугодии 2026 года. Это дублер МКАДа, по сути», — добавил губернатор.

Воробьев отметил, что в регионе строят развязки, потому что железнодорожное сообщение очень интенсивное. По его словам, темы региональных муниципальных дорог, программа безопасности и их качественного содержания в целом очень важны.

