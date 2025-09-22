Воробьев: важно придерживаться плана строительства участков трассы ЮЛА

«Хочу сказать, что сегодня с утра мы открывали очередной этап большой дороги — концессионной дороги, которая пройдет от М-2 „Крым“ до М-12. Соответственно, строим мы ее, эту масштабную стройку, весьма динамично», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что до конца года важно выполнить все поставленные задачи по строительству дорог.

«Очень важно до конца года все то, что мы наметили, а это еще плюс три участка, больших, важных участка, которые облегчают передвижение дублеру МКАД, что очень удобно для наших жителей. Понятно, что погодные условия (могут меняться — ред.), но все-таки эту важную трассу, которая в рамках национального проекта реализуется при поддержке правительства, мы могли успешно завершить», — заключил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.