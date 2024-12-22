Воробьев: в Подмосковье открыли обход деревни Малые Вяземы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил строителей обхода деревни Малые Вяземы после того, как президент России в режиме ВКС запустил движение по этому дорожному объекту, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Строительство обхода деревни Малые Вяземы в Одинцовском районе началось при поддержке Путина летом 2022 года. На открытии объекта глава государства подчеркнул, что, несмотря на то, что 22 декабря — воскресенье, запуск новой дороги стоил того, чтобы всем собраться и дать старт движению. По его словам, открытие дороги является очередным подтверждением того, что транспортный каркас страны постепенно и последовательно развивается.

К словам благодарности в адрес строителей, построивших дорогу, присоединился губернатор региона Андрей Воробьев, который в сопровождении зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина и председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко приехал в Одинцовский городской округ и присутствовал на запуске такой долгожданной проезжей части.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Строительство ЦКАД — это большая сложная работа, которая была реализована в рамках президентского проекта. Уже сейчас мы видим экономический эффект. Но после открытия дороги был ряд „узких“ мест, и камнем преткновения стали Малые Вяземы. Огромное количество транзитных грузов, машин вынуждены были проезжать через населенный пункт и пересекать ж/д переезд. Казалось бы, мы сегодня сдали всего 4 км дороги, но люди теряли здесь огромное количество времени каждый день — 1,5-2 часа могли стоять перед закрытым шлагбаумом. Ведь интенсивность ж/д сообщения очень заметная. И сегодня, с открытием этого объекта, ты проезжаешь дистанцию, на которую тратил до 2 часов в одну сторону, всего за 5 минут. Это очень важно, потому что здесь проживает порядка 250 тыс. человек, а в летнее время — еще больше. Это знаковый объект, такой же как Обход п. Октябрьский на М-5 „Урал“, который мы ранее открыли по решению президента. Уже сегодня видим очень позитивный отклик от жителей всего восточного направления. Для нас развитие Московского транспортного узла — очень важная работа, которая ведется вместе с федеральным правительством. Мы и дальше будем сдавать объекты. Сейчас открыли Обход Малых Вязем, а еще три развязки на ЦКАДе запроектированы и будут сданы в 2026 году — это Дмитровское, Фряновское и Щелковское шоссе. Они позволят нам улучшить дорожную ситуацию, сделать ЦКАД более доступным», — сказал Воробьев.

Обход деревни Малые Вяземы – это ключевой инфраструктурный проект, который позволит разгрузить проблемный участок ЦКАД. Благодаря слаженной работе федеральных и региональных властей, отмеченной президентом Путиным, более 250 тысяч жителей близлежащих городов - Истры, Одинцово, Звенигорода, Голицыно и Кубинки - получат значительное улучшение транспортной доступности. Новая дорога не только «закольцует» ЦКАД на качественно новом уровне, но и существенно увеличит пропускную способность всей магистрали. В целом, позитивный эффект от открытия обхода ощутят свыше миллиона автомобилистов, использующих как основную трассу, так и местную дорожную сеть.

В ходе выполнения национального проекта «Безопасные качественные дороги» и КПДИ были воплощены в жизнь грандиозные инфраструктурные инициативы по модернизации транспортной системы Москвы, включая строительство ЦКАД, М-11, М-12, скоростного диаметра и центрального диаметра столицы. Многолетняя проблема с заторами на МКАД, которая является центральным узлом всех транспортных артерий, наконец-то нашла свое решение благодаря запуску Обхода. Несмотря на его относительно скромные размеры, этот проект стал тем важным элементом, отсутствие которого ранее сдерживало развитие всей транспортной системы. Регулярные пользователи кольцевой автодороги не понаслышке знали о постоянных пробках, но теперь эта ситуация кардинально изменилась.

В этом масштабном проекте были построены уникальные транспортные объекты: тоннель у северного примыкания к ЦКАД, мостовой переход через реку Большая Вяземка и три путепровода - над Можайским шоссе, Ямской улицей и железнодорожными путями Смоленского направления. Как отметил Хуснуллин, данный объект входит в число крупнейших транспортных развязок мирового масштаба.

Строители реализовали три ключевые развязки на пересечениях с Петровским шоссе, улицей Ямской и вблизи Голицынской птицефабрики. Особенно важным достижением стало решение проблемы железнодорожного переезда, где частота движения поездов достигала одного состава каждые 2-3 минуты. Это существенно осложняло передвижение автомобилистов, прежде всего в период дачного сезона. Теперь, благодаря новой развязке, автомобилисты смогут передвигаться без задержек.

Новая транспортная артерия существенно улучшила дорожную ситуацию в регионе. Теперь путь от Одинцова до Звенигорода занимает всего полчаса, а добраться до Внуково можно за 40 минут. Масштабный проект потребовал серьезной подготовительной работы - специалистам пришлось переместить свыше сотни различных коммуникационных объектов, включая железнодорожную инфраструктуру, системы газо- и водоснабжения, электросети и телекоммуникации.

Для защиты местных жителей от шума вдоль всей трассы были установлены специальные акустические барьеры. Особенно важно, что новый маршрут значительно снизил нагрузку на участок ЦКАД между Минским и Можайским шоссе - если в обычные дни здесь проезжает около 60 тысяч машин, то в летний период этот показатель достигал 100 тысяч автомобилей в сутки.