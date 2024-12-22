Воробьев: три новых съезда построят в Электростали, Пушкине и Подольске

Три новых съезда будут построены совместно с «Автодором» в Московской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье в будущем появится съезд с ЦКАД на дорогу Павловский Посад-Субботино-Электросталь. Второй съезд сделают в Пушкино рядом с поселком Софьино на дорогу до деревни Зимогорье и А-107, отметил губернатор региона.

«В Подольске — съезд вблизи поселка Львовский», — сказал Воробьев.

Возводить обход открытых 22 декабря Малых Вязем на ЦКАД начали в 2022 году. Работы проводились в рамках национального проекта президента РФ «Безопасные качественные дороги». Воробьев похвалил работников, которые помогли воплотить задачу в жизнь.

«Мы продолжим развивать дорожную сеть региона, чтобы наши жители могли с комфортом доехать до любой точки области и не только», — сказал губернатор Московской области.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Воробьев добавил, что заметен хороший эффект от ЦКАД. 300 из 336,5 километров этой дороги проходит через 13 округов Московской области. Движение на ряде участков сократились в почти два раза.

Так, из Ногинска до Солнечногорска можно добраться за 1,5 часа, а не 3,5. Из Подольска до Воскресенска можно доехать за 1 час 40 минут, а не 3, подчеркнул губернатор Подмосковья.

Удалось разгрузить от грузового транспорта МКАД. Помимо этого, был убран транзит из Ногинска, Бронниц, Электростали и Звенигорода, сказал Воробьев.

На следующем этапе развития ЦКАД будут три новые развязки: с Щелковским, Дмитровским и Фряновским шоссе. Они появятся в 2026-2027 годах.