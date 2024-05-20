Воробьев: проверил реконструкцию участка от Волковского шоссе в Мытищах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Мытищи на Пироговское шоссе, где продолжается реконструкция участка от Волковского шоссе с выездом на Мытищинскую хорду.

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что дорога всего лишь 2 км, но, несмотря на это, ей нужны внимание и силы.

«Сейчас мы расширяем ее с двух до четырех полос, а еще строим путепровод через железную дорогу. Он будет состоять из двух частей, на каждой из которых обустроим по две полосы движения». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Воробьев рассказал, что правую сторону дороги почти сделали, по новому участку скоро запустит движение. Летом начнут строительство левой стороны путепровода.

Для пешеходов обустроят тротуары от Олимпийского проспекта до остановки «МИСИ» и от Волковского шоссе до ул. Угольной. Также появятся велодорожки от ул. Угольной до Мытищинской хорды и от Волковского шоссе до ул. Угольной;

Также специалисты обновят остановки «МИСИ», «Динамо» и «РБК» и создадут пешеходные переходы со светофорами.