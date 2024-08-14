Воробьев: после открытия ЮЛА путь из Лыткарино до Видного составит 20 минут

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Южно-Лыткаринская автодорога будет полностью открыта уже в декабре 2025 года. Это позволит сократить путь из Лыткарино до Видного до 20 минут.

«Дорога свяжет соседние округа и столицу. Из Лыткарино до Видного можно будет доехать за 20 минут, а время в пути между аэропортами Жуковский и Домодедово сократится в 2,5 раза», — написал Воробьев в Telegram-канале.

На данный момент строители переносят сети. По словам губернатора, нужно переустроить 287 коммуникаций. Специалисты справились с половиной поставленных задач.

Также в декабре планируется открытие нескольких участков — всего 16,2 км концессионной дороги. Речь идет об участках от Каширского шоссе до трассы А-105, от Володарского до Новорязанского шоссе и развязке с трассой М-2 «Крым».

«Появится удобный выезд с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 в сторону МКАД. Для жителей Ленинского округа и Лыткарино — выезд на М-5 „Урал“, а у жителей Видного — удобный съезд к городу, время в пути сократится на 20 минут», — добавил губернатор Подмосковья.