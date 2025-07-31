Воробьев показал Рублево-Архангельскую ветку метро со станцией «Липовая роща»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наглядно показал, как будет выглядеть Рублево-Архангельская ветка метро после ввода в эксплуатацию новой станции «Липовая роща».

31 июля стартовало строительство туннельного участка между новой станцией «Липовая роща» и «Строгино», который является элементом формирующейся Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Этот проект имеет особую значимость для более чем 150 тысяч жителей Красногорска и новостроек вблизи МКАД.

Воробьев показал инфографикой, что после завершения строительства поездка от жилого комплекса «Спутник» до делового центра «Москва-Сити» будет удобной, и отметил, что займет всего 20 минут без пересадок и независимо от дорожной ситуации.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Спасибо команде мэра Москвы Сергея Собянина, инженерам и строителям: работы по строительству станции „Липовая роща“ идут с октября прошлого года. Щит ветки уже прошел под Москвой-рекой, поднято почти 480 тыс. кубометров грунта, построены опорные стены по современной технологии, что ускоряет стройку. Сейчас идет возведение основных конструкций и гидроизоляция — это особенно важно из-за близости грунтовых вод. Станцию запустим в декабре 2027 года», — рассказал Андрей Воробьев в Telegram-канале .

Возле новой станции будет создан комплексный транспортный хаб, включающий пешеходный переход через МКАД, парковочное пространство на 300 автомобилей, а также модернизированную инфраструктуру общественного транспорта. Власти планируют оптимизировать автобусную маршрутную сеть, перенаправив часть рейсов к новой станции метро для повышения транспортной доступности.

Ранее в подмосковном Красногорске рядом с МКАД стартовало строительство тоннеля от будущей станции метро «Липовая роща» до «Строгина». Работы запустили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.