Воробьев и Собянин дали старт строительству тоннеля метро до «Строгино»

В подмосковном Красногорске рядом с МКАД стартовало строительство тоннеля от будущей станции метро «Липовая роща» до «Строгино». Начало работ запустили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Территориально станция метро «Липовая роща» будет находиться в подмосковном Красногорске рядом с МКАД между Новорижским шоссе и ЖК «Спутник». Запуск данного объекта запланирован на 2027 год.

31 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт строительству участка от «Липовой рощи» до «Строгино». Работы будут вестись с помощью щита-гиганта «Мария», который проложит тоннель длиной более двух километров. Максимальная глубина проходки составит 40,2 метра.

«Мы очень дорожим партнерством с Москвой. Вы знаете, что при поддержке президента, активном участии столицы мы запустили 4 диаметра МЦД — это быстро, это удобно, это комфортные условия для пассажиров по приемлемой цене. Мы развиваем сотрудничество и в части организации парковочного пространства, удобных автобусных сообщений до станции МЦД. Ну, а строящееся метро в Подмосковье — это всегда очень важно для наших жителей. Мы живем в большом мегаполисе и должны друг друга дополнять. Сегодня мы приступаем к очень важному этапу. Тоннельная проходка предполагает весьма сложные инженерные решения под Москвой-рекой. Очень надеемся на строителей, что в конце 2027 года нам удастся запустить метро. И самое главное, у этой ветки есть перспектива — это и „СберСити“, и дальше линия должна прийти уже к ЖК „Изумрудные холмы“, что существенно разгрузит Рижское направление», — сказал Воробьев.

О новой станции

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Новая станция метро «Липовая роща» станет частью Рублево-Архангельской («графитовой» - ред.) ветки метро с 12-ю станциями. Благодаря запуску этого объекта транспортная доступность станет лучше для 1,2 млн населения Московского региона.

Согласно планам развития метрополитена, к 2032 году Рублево-Архангельская линия пополнится двумя новыми станциями. Подмосковные территории обретут доступ к столичному метро благодаря появлению станций «Красногорская» и «Изумрудные Холмы». Расширение линии метро в область станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона.

Строительство станции «Липовая роща» началось в октябре 2024 года. С того момента строители успели провести масштабные земляные работы, извлекая почти полмиллиона кубометров грунта для создания котлована. Для ускорения строительного процесса применяются современные инженерные технологии. В частности, используется метод «Стена в грунте», при котором стенки котлована укрепляются специальными металлическими анкерами. На данный момент строители одновременно занимаются возведением монолитных конструкций и проведением гидроизоляционных работ.

«С Московской областью у нас обширное поле совместной деятельности. Есть целый ряд стратегических программ, связанных, в частности, с жилищно-коммунальным хозяйством, социальной сферой, образованием, здравоохранением. Ну и, конечно, – с транспортным обеспечением Московского транспортного узла. Один из глобальных проектов здесь — развитие Московских центральных диаметров (надземного метро), которое связало Подмосковье и Москву. Ну и, конечно, важным элементом этого являются наши совместные проекты в области метростроения. В Московской области уже существует две станции, а «Липовая роща» станет третьей. В перспективе на этой ветке появятся еще две. По плану до Ильинского Рублево-Архангельская линия должна быть построена в 2028-м году, но мы попытаемся совместными усилиями ускорить процесс и сдать ее в 2027 году», — сказал Сергей Собянин.

Об удобстве объекта

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Жителям Красногорска станет удобнее добираться до центра столицы благодаря строительству новой станции метро «Липовая роща». В настоящее время многим приходится тратить около получаса на дорогу до «Строгино» или 25 минут до «Мякинино», используя автобусы или поезда МЦД.

Новая станция, расположенная всего в пяти минутах ходьбы, сократит время в пути. Например, поездка до «Делового центра» займет лишь 20 минут вместо привычного часа, что не только быстрее, но и экономически выгоднее для пассажиров.

«Графитовая» линия протяженностью более 27 километров обеспечит транспортное соединение между «Москвой-Сити» и Рублево-Архангельским через Красногорск. Она станет особенно важной для новых микрорайонов на северо-западе, прилегающих к МКАД. Ветка также свяжет несколько ключевых линий московского метрополитена - МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую.

Вблизи станции «Липовая роща» планируется создать современный транспортный узел (ТПУ) общей площадью 55 тысяч квадратных метров. Ежедневно он сможет обслуживать до 6,5 тысяч пассажиров. Новый ТПУ обеспечит жителей района вестибюлем под землей, автостоянкой почти на тысячу мест и дополнительной перехватывающей парковкой на 300 автомобилей.

Транспортная доступность района также улучшится благодаря строительству надземного пешеходного перехода через МКАД и новым подъездным дорогам. Власти планируют пересмотреть схемы движения общественного транспорта. На данный момент в жилом комплексе «Спутник» функционируют три автобусных маршрута с 15 машинами, связывающими район с метро «Мякинино», «Строгино» и «Крылатское». В будущем эти маршруты переориентируют на «Липовую рощу», а при высоком пассажиропотоке запустят дополнительные автобусы.