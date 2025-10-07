Воробьев: Подмосковье стремится сделать Ярославское шоссе комфортным для всех

В настоящее время ведутся масштабные работы по модернизации участка трассы М-8 «Холмогоры» с 35 по 47 км. Данный отрезок Ярославского шоссе является одним из наиболее загруженных транспортных направлений Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие работы ведутся на участке, а также отметил, что власти знают о некоторых неудобствах и стремятся завершить работы быстрее.

«Знаю, что временные ограничения доставляют неудобства. Делаем все, чтобы завершить работы как можно быстрее и сделать Ярославку (Ярославское шоссе — ред.) комфортнее для всех», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Реализуемый проект направлен на создание бессветофорного соединения между МКАД и ЦКАД, что позволит вдвое увеличить пропускную способность магистрали.

Первый этап реконструкции был успешно завершен в 2020 году благодаря федеральному финансированию. Тогда участок от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе в Пушкине был расширен до 8 полос. Результаты модернизации уже ощутили тысячи автомобилистов.

В настоящее время масштабные работы по модернизации Ярославского шоссе ведутся на участке между 35 и 47 км. В проекте задействовано свыше 200 специалистов и 85 единиц специальной техники.

Согласно плану, по словам Воробьева, реконструкция осуществляется поэтапно и полностью завершится к концу 2028 года. Первый этап включает обновление транспортной развязки с мостом через реку Скалбу, которое планируется закончить до конца октября 2025 года.

На данный момент на отрезке от Красноармейского шоссе до села Братовщина открыто движение по 6 полосам. Полноценный 8-полосный режим будет запущен в 2027 году.

На участке между 40 и 43 км уже проводятся подготовительные мероприятия. В планах: строительство транспортной развязки для соединения Ярославского шоссе с федеральной трассой, реконструкция подземного перехода возле поселков Лесной и Кощейкино, а также возведение путепровода к поселку Зеленоградский. Этот этап работ планируется завершить в декабре 2028 года.

Также к концу 2028 году планируется значительное расширение участка трассы от 43 до 47 км. Дорога от поселка Лесной до ЦКАД будет увеличена до 8 полос. Уже ведется реконструкция путепровода на пересечении Ярославского шоссе и трассы А-107. После завершения работ он будет иметь 4 полосы. Движение по обновленному путепроводу откроется уже в ноябре 2025 года.

