Андрей Воробьев: новый путепровод в округе Пушкинский откроют уже в ноябре

Идет активная подготовка к вводу в эксплуатацию путепровода, расположенного на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца в городском округе Пушкинский. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этот путепровод — важный федеральный проект, который будет реализован уже в ноябре 2025 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Воробьев посетил площадку, где специалисты строят путепровод, и лично убедился в качестве проводимых работ, а также пообщался со строителями.

Ввод в эксплуатацию путепровода станет частью реконструкции федеральной трассы М-8 «Холмогоры», осуществляемой в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Глобальная модернизация охватывает отрезок Ярославского шоссе с 35 по 47 км, являющийся одним из наиболее напряженных на данном направлении. Окончание всех запланированных работ ожидается к концу 2028 года.

«Это важный федеральный проект. Ярославка — одна из самых оживленных трасс. Мы встречались год назад, и сейчас видим большую динамику, за что спасибо строителям. Реконструкцию Ярославского шоссе очень ждут жители, поток машин здесь — более 220 тыс. автомобилей в сутки. Это, конечно, космические цифры. Все те работы, которые тут велись на протяжении последних лет, кардинально поменяли ситуацию, но еще осталось узкое место. Эти 12 км от Пушкина до ЦКАД как раз позволят расшить его, высвободить у людей огромное количество времени, которое они вынуждены проводить в пробках. Ну и для экономики Подмосковья и нашей страны эта дорога тоже очень важна», — рассказал Воробьев.

Что уже сделано

В 2020 году при финансовой помощи федерального бюджета были закончены строительные работы на трассе М-8, на участке от Московской кольцевой автодороги до пересечения с Красноармейским шоссе в городе Пушкино. Проезжая часть была расширена до 8-10 полос движения.

Однако участок от Пушкина до Центральной кольцевой автодороги остался с 4 полосами, что привело к возникновению так называемого «узкого места» — в часы максимальной загруженности дорог водители вынуждены были проводить здесь до 1,5 часов вместо 10 минут. С целью исправления данной ситуации в начале предыдущего года стартовала реконструкция данного участка дороги длиной 12 км.

Текущие работы

На отрезке между 35 и 40 км автотрассы практически завершены работы по увеличению ширины проезжей части: уложено новое покрытие, смонтировано барьерное ограждение, нанесена временная дорожная разметка. В настоящий момент движение осуществляется по 3 полосам в каждом направлении, а к концу года планируется запустить полноценное 4-полосное движение.

До конца октября планируется окончание реконструкции дорожной развязки, включающей мост через реку Скалбу, что позволит увеличить ее пропускную способность на 30%.

Кроме того, будет расширен 5-километровый участок автомагистрали от Красноармейского шоссе до населенного пункта Братовщина. В настоящее время на данном участке открыто 6 полос, ранее их было 4. Все 8 полос запустят в 2027 году.

Также в этой зоне ведется строительство центра управления дорожной безопасностью. Одновременно с этим близится к завершению возведение эстакады на пересечении с Малым Московским кольцом (трасса А-107).

«Изначально тут был путепровод, однако под габариты реконструируемой дороги М-8 он уже не подходил. Поэтому мы его полностью разобрали и начали строить новый. В ноябре восстанавливаем на нем движение. Здесь по 2 полосы в каждом направлении, мы немного расширили путепровод под перспективу развития автомобильной дороги А-107», — рассказал начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.

На участке от Братовщины до Лесного, протяженность которого составляет 3,6 км, начались предварительные мероприятия в рамках финальной фазы реконструкции. Здесь планируется расширение проезжей части до 8 полос, а также возведение эстакады в направлении поселка Зеленоградский. Она станет частью транспортной развязки, обеспечивающей связь Ярославского шоссе с федеральной трассой.

Помимо этого, строители модернизируют существующий подземный переход, расположенный между деревней Кощейково и поселком Лесной. Окончание всех строительных работ намечено на 2028 год.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.