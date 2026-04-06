Воробьев обратил внимание на поддержание состояния дорог Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на работы по содержанию дорог в регионе. В том числе важно поддерживать чистоту на автобусных остановках.

«Весь вопрос, как мы будем организовывать работу в городах и разного рода магистралях. Конечно же чистота и порядок на автобусных остановках, эта тема всем нам знакома», — сообщил Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.

