Воробьев: обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами муниципалитетов обсудил работу общественного транспорта. В 2024 году регион закупил почти 600 автобусов, 136 из них уже вышли на линии, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе были рассмотрены проблемы с маршрутами, размером автобусов, и периодичностью. Это имеет принципиальное значение, как и обновление, мойки и ремонт общественного транспорта.

С начала июля на маршруты в Подмосковье выйдут 4 новых китайских автобуса большого класса Foton. К концу лета в регион поставят еще 350 автобусов «ЛиАЗ» и 104 Foton. Их запустят на маршруты к 1 сентября.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик рассказал, что в этом году были увеличены зарплаты сотрудиков «Мострансавто» по основным специальностям.

С февраля заработную плату проиндексировали водителям, а слесарям, мойщикам, кладовщикам и другим вспомогательным специальностям ее подняли с 1 апреля.

На сегодняшний день зарплата водителя «Мострансавто» выросла на 5 тыс. и составляет 88 тыс. рублей. Зарплата слесаря увеличилась на 12 тыс. рублей, кладовщика — на 8 тыс., слесаря — на 7 тыс.

Ремонт и обслуживание автобусов

В настоящее время проводится закупка свыше 10 тыс. позиций 112 видов инструмента для ремонта автобусов и 87 единиц моечного оборудования.

Зампред правительства отметил, что регион старается покупать отечественные инструменты и оборудование. После закупок все базы будут обеспечены мойками. Это позволит снизить количество жалоб жителей по подготовке подвижного состава к работе.

По словам министра, также сегодня ведется ремонт 4 общежитий в Наро-Фоминске, Дмитрове, Истре и Солнечногорске. Здесь смогут с комфортом проживать более 230 сотрудников, что поможет привлечь в данную сферу дополнительные кадры.