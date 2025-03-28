Воробьев напомнил о расширении автотрассы Дубровицы — б/о «Мечта»

Проводятся работы по расширению автомобильной трассы Дубровицы — б/о «Мечта». Она будет двухполосной, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей встречи с главой Подольска Григорием Артамоновым, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Участку трассы нужна модернизация, поскольку движение стало более интенсивным, и поэтому пропускная способность оказалась ниже. Также краевые укрепления дороги деформировались, а обочины не спланированы. Из-за этого транспортная доступность некоторых населенных пунктов становится более сложной, отметил губернатор Воробьев.

Артамонов сказал, что расширение трассы положительно повлияет на жителей Дубровиц и микрорайона Кузнечики в плане выезда на Калужское шоссе. До июля капремонт планируют закончить.

Глава городского округа Подольск заверил, что по этому вопросу идут постоянные контакты с Минтрансом Подмосковья. За ходом работ следят.