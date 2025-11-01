Воробьев: до конца года в Подмосковье закончат расширение участка трассы М-9

В Московской области до конца 2025 года специалисты планируют завершить расширение участка трассы М-9 «Балтия» от Волоколамска до границы с Тверской областью и запустят рабочее 4-полосное движение на 40-километровом отрезке дороги. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы находимся на дороге М-9 „Балтия“, которая реконструируется по федеральной программе. Для нас эти 40 км, которые идут по Московской области, очень важны, как и для Твери. Большое количество отдыхающих, туристов и жителей Шаховской, Волоколамска пользуются этой трассой. Реконструкция предполагает качество, безопасность, 4 полосы, разделенные потоки, удобство. Люди экономят время, это способствует появлению новых предприятий, что тоже очень важно для развития нашего любимого Подмосковья. Хочу поблагодарить „Центравтомагистраль“. Они работают так, что движение не перекрывается. Это требует особого профессионализма. Потому что и грузовое, и легковое сообщение довольно большое, дорога загружена. И то, что сегодня идет активная реконструкция без остановки эксплуатации существующей трассы, очень важно. Я надеюсь, что до конца года вы реализуете все, что запланировали», — сказал Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Воробьев проинспектировал один из участков дороги, который проходит рядом с деревней Зденежье м. о. Шаховская (139 км). Губернатор убедился, что ход работ идет согласно ранее заявленному плану.

Трасса М-9 «Балтия» обеспечивает сообщение между Московской областью и северо-западными территориями, в том числе Тверской и Смоленской областями. На отрезке автомагистрали с 118 по 158 км протяженностью 40 км было организовано временное движение по всем четырем полосам перед празднованием Дня Победы. Цель — обеспечить более быстрый проезд к Ржевскому мемориалу советскому солдату. В настоящее время некоторые полосы функционируют с ограничениями, позволяя избежать полного перекрытия дороги, пока продолжаются строительные работы.

Об участке М-9 «Балтия»

Ежедневно около 17 тысяч транспортных средств используют 40-километровый отрезок трассы М-9. Изначально имевшая две полосы магистраль оказалась не способна эффективно обслуживать столь интенсивный трафик. Расширение части дороги положительно повлияло на транспортную ситуацию в северо-западном направлении, а также позволило в среднем уменьшить время, затрачиваемое на дорогу от Шаховской до Волоколамска, с 40 минут до 25.

На трассе М-9 «Балтия» на отрезках между 139 и 148 км, между 148 и 158 км (от деревни Зденежье до рубежа с Тверской областью) открыто движение по четырем полосам. В настоящее время дорожные службы заканчивают установку светофорных объектов, шумопоглощающих барьеров и налаживают систему освещения в районах пешеходных зон, на съездах, а также на пересечениях с дорогами местного значения. Завершается процесс установки дорожных указателей и остановочных комплексов.

О ходе работ

В настоящее время на отрезке трассы между 118 и 139 километрами (от города Волоколамск до деревни Зденежье) ведутся работы по расширению проезжей части. Осуществляется укладка дорожного покрытия и монтаж дренажной системы. На данном участке круглосуточно задействовано свыше 600 рабочих и более 250 единиц специализированной техники.

«Задача, поставленная Росавтодором, — в этом году пустить движение по четырем полосам на всех трех участках. Большое внимание уделяется вопросу повышения безопасности дорожного движения в том числе за счет разделения транспортных потоков и устройству разворотных петель. Компания-подрядчик идет в графике. Работают весь световой день, там, где возможно уходят в ночную смену», — рассказал врио начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Денис Абрамов.

В ходе масштабной реконструкции отрезка автомагистрали М-9 «Балтия» запланировано строительство восьми разворотных эстакад, позволяющих совершать левые повороты, избегая встречного потока. Дорожные службы рассчитывают открыть движение по всем четырем полосам до конца текущего года, а завершение всего объема работ намечено на 2026 год.

