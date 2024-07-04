Вопросы строительства трассы ЮЛА обсудили с жителями 6-го микрорайона Видного

Депутаты местного Совета депутатов и победители предварительного партийного голосования вместе с жителями провели встречу с сотрудниками областного Минтранса и представителями концессионера, чтобы обсудить проблемные вопросы строительства Южно-Лыткаринской автодороги на участке Видное-Купелинка. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа.

«Жители обратились к нам с просьбой организовать пешеходный перехода между микрорайонами Купелинка и Южное Видное на время строительства дороги. На встречу пригласили представителей подрядной организации, МТДИ, профильных сотрудников администрации. Вместе мы рассмотрели возможные пути решений этой задачи», — сказал председатель мовета депутатов Ленинского округа Станислава Радченко.

Также в мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Артур Григорян, победители предварительного голосования Валерий Скляр, Ольга Соболева и Ксения Демченко. Партийцы наравне со старшими по домам и другими неравнодушными жителями с 2021 года являются активными членами рабочей группы по обсуждения проекта трассы ЮЛА.

Многие их предложения уже учтены в редакции проекта. Прозвучавшие на встрече пожелания также были внесены в протокол и доведены до ответственных лиц. Кроме того, в ходе встречи обсудили варианты решения проблемы скопления большегрузного транспорта на въезде и выезде в микрорайон Купелинка.

«Транспорт, оставленный под запрещающими знаками, должен быть эвакуирован. Этот вопрос берем на контроль», — пообещал Станислав Радченко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.