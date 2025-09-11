Вопрос запаркованности дорог решат в Реутове

Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 12:11

На территории Реутова начинается поэтапное внедрение платных парковок. Решение направлено на снижение запаркованности, ликвидацию хаотичной парковки, которая ухудшает видимость пешеходов на переходах и мешает проезду общественного транспорта и коммунальной техники, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Введение регулируемого парковочного пространства призвано повысить безопасность движения и упорядочить использование улично-дорожной сети. С 15 сентября 2025 года платные парковочные зоны будут запущены по следующим адресам:

ул. Ленина (у Администрации), зона № 42204. Тип — административная, стоимость — 50 рублей в час;

ул. Октября (у кругового движения при пересечении с ул. Южная), зона № 42207. Тип — специальная, стоимость — 40 рублей в час;

пр-т Мира (от ул. Победы до ул. Фабричная), зона № 42205. Тип — жилая, стоимость — 30 рублей в час. Предусмотрена возможность оформления резидентского разрешения для жителей прилегающих улиц (пр-т Мира, ул. Победы, ул. Парковая, ул. Гагарина, ул. Советская);

ул. Некрасова (от пр-да Братьев Фоминых до Садового пр-да), зона № 42206. Тип — жилая, стоимость — 30 рублей в час. Предусмотрена возможность оформления резидентского разрешения для жителей прилегающих улиц (ул. Некрасова, ул. им. Головашкина, Садовый пр-д).

Жители смогут оформить резидентное парковочное разрешение через портал «Госуслуги». Обращаем внимание, что оформление таких разрешений возможно только для парковочных зон типа «жилая».

Ожидается, что запуск платных парковок сократит число нарушений, повысит пропускную способность улиц и обеспечит более безопасное движение для автомобилистов и пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.