Дорожники расчистили Волоколамское шоссе в Истре ночью

Дорожные службы Истры в ночь на 20 февраля расчистили от снега участок Волоколамского шоссе от Истры до Дедовска. Работы начались после снегопада, который стартовал в 4:00 19 февраля, чтобы обеспечить безопасное движение утром.

Сотрудники РУАДа вышли на линию в ночь на 20 февраля. Водители КамАЗов Андрей Грос и Андрей Гущенко расчищали Волоколамское шоссе на участке от Истры до Дедовска, обеспечивая проезд для автомобилистов к началу рабочего дня.

Снегопад начался в 4:00 19 февраля. После этого дорожники приступили к уборке и продолжили работать практически круглосуточно, делая короткие перерывы на отдых продолжительностью около двух часов.

Благодаря проведенным работам движение по трассе утром было обеспечено без задержек, что позволило жителям округа своевременно добраться до работы и избежать затруднений на дороге.

