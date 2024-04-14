Володин: число ДТП с электросамокатами выросло в два раза

С начала сезона проката электросамокатов в 2 раза увеличилось число ДТП, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Председатель Госдумы отметил, что увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом.

Так происходит, потому что многие люди нарушают правила проката на самокатах. Они значительно превышают скорость, пугая пешеходов, а также ездят по двое.

С 1 марта прошлого года в России действуют правила дорожного движения для данного вида транспорта. Но ответственности за их нарушение нет.

Регионы просят внести изменения в КоАП, чтобы на улицах стало безопаснее. Прокатные компании также могут внести изменения и нести ответственность за случившееся.

Компании по прокату электросамокатов должны сделать так, чтобы пользователи начали соблюдать ПДД.