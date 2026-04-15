Волна-убийца: названа безопасная глубина для авто при затопленной дороге

Проезжать подтопления на обычном транспорте можно, если вода примерно на 20 см ниже воздухозаборника. Если же выше, то есть риск гидроудара, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Здесь рекомендация только одна: нужно знать, на каком уровне у вас находится воздухозаборник двигателя. То есть приемное окно, через которое двигатель получает кислород. От этой отметки вниз отсчитайте примерно десять сантиметров — это максимальная глубина, которую вы можете преодолеть более-менее безопасно, с очень медленной скоростью», — сказал Баканов.

Он пояснил, что когда вы погружаетесь в воду, у вас возникает волна. Сначала вы толкаете ее, и если вы не будете двигаться позади этой волны, где уровень воды немного ниже, то потом накроет повторной волной еще сильнее.

«Эти десять сантиметров, плюс-минус, могут спасти от маленькой волны. Лучше ориентироваться на двадцать сантиметров — это безопаснее, чтобы на маленькой скорости просто преодолеть водную преграду. Техника преодоления брода тоже предполагает, что вы сначала как бы немного „ныряете“ в воду резче, потом притормаживаете, осаживаетесь и идете позади волны, гоня ее вперед от себя», — рассказал автоэксперт.

Баканов уточнил, что на современных машинах воздухозаборники стали сложной формы, изогнутые, их уже так просто не перекрыть.

«На советских машинах и некоторых российских воздухозаборник представлял собой подобие круглой трубки, туда можно было нацепить что угодно — канализационную трубу, например, чтобы временно удлинить впуск и поднять его выше. Сейчас это фактически невозможно. Поэтому главный ориентир — уровень воздухозаборника примерно минус двадцать сантиметров, это будет для вас безопасно, независимо от того, легковушка это, кроссовер или внедорожник», — резюмировал специалист.

