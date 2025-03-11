Volkswagen Tiguan стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России

Volkswagen Tiguan стал лидером по продажам автомобилей с пробегом в феврале

Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань рассказал, что в феврале 2025 года наибольший интерес среди российских покупателей на вторичном рынке вызвали автомобили марок Volkswagen и Hyundai, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, наиболее продаваемой моделью среди подержанных авто в феврале стал немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan (выпуска 2016–2021 годов), средняя цена продажи которого достигла 2,17 млн рублей.

Вторую строчку в рейтинге популярности занял корейский хит продаж — Hyundai Solaris (2017–2020 годов), средняя стоимость которого составила 1 млн рублей. На третьем месте расположился более новый Hyundai Solaris (2020-2022) со средней ценой в 1,2 млн рублей.

Также высоким спросом пользовались BMW 5-series, Skoda Octavia, Toyota Camry (2020–2025), Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz E-класса и Toyota Camry (2017–2021).