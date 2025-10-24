Вокруг Санкт-Петербурга в 2026 году построят еще одну кольцевую автодорогу

Хуснуллин: вокруг Петербурга в 2026 году начнется строительство КАД-2

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на международной выставке «Дорога-2025» заявил о планах по строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Петербурга в начале 2026 года, сообщает «Бриф24» .

«Эти 82 километра мы полным ходом проектируем, готовим документацию. В начале следующего года приступим к строительству», — сказал Хуснуллин.

По его словам, первоначально будет реализован участок протяженностью 82 км, характеризующийся наибольшей загруженностью и высоким спросом, так как существующая кольцевая магистраль испытывает здесь пиковые нагрузки. В часы наибольшей интенсивности движения по данному отрезку проезжает до 200 тыс. транспортных средств.

Заместитель председателя правительства отметил, что вторым шагом станет изучение возможностей по улучшению южного участка кольцевой дороги, уже функционирующей вокруг города.

В соответствии с планом, трасса новой КАД-2 пройдет от Петергофа через Гатчинский район, Отрадное, Всеволожский район и Токсово, до соединения с автомагистралью «Скандинавия». Также предусмотрены съезды на платную магистраль М-11 и будущую Восточную скоростную магистраль.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.