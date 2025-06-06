Водителям Подмосковья раздали алкотестеры для контроля трезвости

Госавтоинспекция и Минтранс Подмосковья при поддержке оператора подмосковной системы фотовидеофиксации «МВС Груп» и администрации Одинцовского округа запустили акцию по профилактике нетрезвого вождения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водителям в Одинцовском округе раздали бесплатные наборы для контроля трезвости — в них содержится информация о последствиях вождения в нетрезвом состоянии, среднем времени выведения из организма различных видов алкогольных напитков, а также три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко-Мохова – эффективное средство для оценки наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Такую акцию по раздаче персональных алкотестеров мы проводим в Подмосковье уже второй год подряд. Летом, во время дачного сезона, многие выезжают за город, и отдых нередко сопровождается употреблением спиртного. Для того, чтобы предупредить и снизить число ДТП в состоянии опьянения, мы даем водителям простой и наглядный инструмент самоконтроля — так, на следующий день перед обратной дорогой они могут проверить себя и удостовериться, что в выдыхаемом воздухе не содержится паров алкоголя. Ведь безопасность на дорогах начинается с личной ответственности каждого водителя», – рассказала заместитель министра транспорта Евгения Каретникова.

По статистике Госавтоинспекции Подмосковья, с начала 2025 года на дорогах региона произошло 93 ДТП с участием нетрезвых водителей (на 16% меньше, чем за аналогичный период 2024 года), в них погибли 35 человек (на уровне прошлого года) и были ранены 101 человек (на 30% меньше, чем за этот же период в 2024 году). А еще с начала года было пресечено порядка 6247 нарушений, связанных с управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

«Более 8 лет мы помогаем повышать безопасность на дорогах Подмосковья. Безусловно, система фотовидеофиксации нарушений – один из самых действенных инструментов снижения дорожной аварийности и смертности. Но вместе с тем профилактическая работа и пропаганда безопасного вождения позитивно влияет на поведенческую модель водителей. Мы изготовили 1500 наборов для контроля трезвости для региона, чтобы водители могли сделать ответственный выбор – сесть за руль только будучи уверенным в своей полной трезвости», – отметил директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.

Акция по раздаче персональных алкотестеров продлится в большинстве муниципалитетов Подмосковья в течение лета.

Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призывают участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.