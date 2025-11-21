Водителям Подмосковья пояснили, как оплачивать проезд по Мытищинской хорде

На скоростной Мытищинской хорде действует «свободный поток» — безбарьерная система оплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Оплатить проезд на трассе можно тремя способами:

с помощью транспондеров

через личный кабинет на сайте оператора дороги (https://vis-transtoll.ru/vbt)

через телеграм-бот Vistranstoll (https://t.me/Vistranstoll_bot)

При оплате могут возникать две частые ошибки:

Отсутствие достаточных денежных средств для оплаты проезда на балансе лицевого счета транспондера в момент проезда по Мытищинской хорде. В этом случае фиксация проезда осуществляется не по транспондеру, а по номерному знаку автомобиля.

Рекомендуем иметь на лицевом счете сумму, превышающую стоимость планируемого проезда по Мытищинской хорде.

Неправильно установленный транспондер на транспортном средстве.

Рекомендуем фиксировать транспондер на лобовом стекле автомобиля в соответствии с инструкцией эмитента транспондера.

Пользователь может самостоятельно проверить наличие задолженности по оплате за проезд по Мытищинской хорде. Сделать это можно на сайте оператора дороги в разделе «Проверка оплаты проезда» (https://pay.vistranstoll.ru/check-debt). Оплатить задолженность можно также:

на сайте оператора дороги по кнопке «Быстрая оплата»: ввести государственный регистрационный знак авто, номер телефона, e-mail и указать код на картинке. Сумма к оплате рассчитается автоматически в зависимости от количества пройденных участков и категории автомобиля.

через телеграм-бот (https://t.me/Vistranstoll_bot): отправить номер телефона и указать государственный регистрационный знак транспортного средства.

Оплатить совершенный проезд необходимо в течение 5 календарных дней. Если в указанный срок проезд не будет оплачен, собственнику транспортного средства будет направлено Постановление о привлечении к административной ответственности по ст. 81.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Размер штрафов для легковых транспортных средств: для граждан составляет 3 000 рублей; для юридических лиц — 10 000 рублей. А для грузовых транспортных средств и автобусов: для граждан — 5 000 рублей и для юридических лиц — 15 000 рублей.

Чтобы вернуть деньги по аннулированным постановлениям, нужно заполнить заявление и приложить перечень документов — образец заявления и перечень есть на сайте Минтранса Подмосковья. (https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/oplata-proezda-po-platnym-dorogam-moskovskoi-oblasti).

Также существуют горячие линии для пользователей Мытищинской хорды:

по вопросам оплаты и задолженности за проезд по платному участку дороги, связанным с работой транспондера, просим обращаться к оператору дороги ООО «Транстолл»: 8 (800) 777-69-11 или vbt@vis-transtoll.ru.

по вопросам вынесенных постановлений за несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам и об административных правонарушениях на Мытищинской хорде можно обращаться в Минтранс Подмосковья: 8 (498) 602-01-71 доб. 53308.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.