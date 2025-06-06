Водителям Балашихи напомнили о правилах пересечения железнодорожных путей

В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, который в этом году отмечается 5 июня, сотрудники Московской железной дороги напомнили водителям автотранспорта о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей. Одним из центральных мест проведения акции стал железнодорожный переезд у станции Черное в городском округе Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для привлечения внимания водителей к необходимости соблюдать правила дорожного движения на переездах сотрудники Московской железной дороги подготовили ряд необычных и ярких мероприятий. Так, волонтеры-железнодорожники провели оригинальный флеш-моб. Они подняли плакат с предупреждением о приближающемся поезде.

А пока водители ожидали открытия переезда, работники МЖД провели для них викторину на знание правил пересечения железнодорожных путей. За правильные ответы автолюбителям вручали сувениры.

Всего работники магистрали напомнили водителям о правилах пересечения железнодорожных путей на более чем 400 переездах Московской железной дороги. В акциях также принимали участие сотрудники ГИБДД, местных администраций и транспортных предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.