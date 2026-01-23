Водителя судна без прав выявили на переправе Лысково — Макарьево в Нижнем Новгороде

Сотрудники Ространснадзора выявили водителя судна на воздушной подушке без прав во время рейда на переправе Лысково — Макарьево в Нижегородской области, сообщает pravda-nn.ru .

Во время планового рейда на переправе Лысково — Макарьево сотрудники Ространснадзора зафиксировали серьезное нарушение. Водитель судна на воздушной подушке перевозил пассажиров, не имея необходимых прав для управления данным типом транспорта.

Начальник Нижегородского территориального отдела Александр Тарин и государственный инспектор Сергей Архипов провели проверку, в ходе которой установили факт нарушения. Нарушитель и его должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

В 2024 году в Нижегородской области закупили два судна на воздушной подушке «Спутник» для обеспечения транспортного сообщения в труднодоступных населенных пунктах. Суда работают на направлениях Лысково — Макарьево и Васильсурск — Воротынец, выполнив к середине января более 150 рейсов.

