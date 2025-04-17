Водители Одинцова могут бесплатно получить категорию D для работы в «Мострансавто»

АО «Мострансавто» предлагает водителям Одинцова пройти бесплатную переподготовку на категорию D: если экзамен будет успешно сдан — их трудоустроят в один из филиалов «Мострансавто», где будет нужно проработать не менее года. Программа рассчитана на водителей старше 21 года, которые уже имеют водительское удостоверение категории B или C, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Обучение длится 2-2,5 месяца и включает теорию, практические занятия и экзамены. Программа бесплатной переподготовки действует для всех кандидатов. Теорию изучают в онлайн-режиме. Практические занятия сейчас проходят в Балашихе. Работаем над расширением практической базы», — сказал филиал МАП № 6 г. Одинцово АО «Мострансавто».

Также в филиале уточнили, что перед началом обучения с кандидатом заключают ученический договор. На этом этапе в соответствии с пожеланиями будущего сотрудника определяют место его работы. Во время обучения кандидату выплачивают ежемесячную стипендию, она составляет 22 440 рублей. Кроме того, если человек уже получил права с категорией D и с этого момента не прошло трех месяцев, то при устройстве на работу в «Мострансавто» ему компенсируют затраты на обучение. Желающие поучаствовать в программе могут позвонить по телефону: +7 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту rabota@mtamo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.