Водители «Мострансавто» победили в конкурсе мастерства в Коломне

Водители Мострансавто Алексей Бараников и Виктория Савельева победили в межрегиональном конкурсе профессионального мастерства, который прошел 12 сентября в Коломне, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Межрегиональный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов прошел 12 сентября в Коломне. В нем участвовали команды из Санкт-Петербурга, Симферополя, Иркутска, Нижнего Новгорода, Пскова, Твери, Костромы, Уфы, Казани и Московской области.

Участники ответили на вопросы по правилам дорожного движения, а затем выполнили упражнения по скоростному маневрированию: «змейку», заезд в «бокс», проезд «тоннельных ворот» и «колеи», точную остановку. На этапе комфортного вождения нужно было проехать маршрут так плавно, чтобы не пролить воду из стакана в салоне.

В категории автобусов большого класса победил Алексей Бараников из МАП № 1 Люберец. Второе место занял Алексей Зуев из АО «Костромское ПАТП № 3», также признанный лучшим по знанию ПДД, третье — Андрей Митрофанов из МУП ПАТП № 2 Казани. Среди водителей автобусов малого класса победила Виктория Савельева из МАП № 2 Коломны. Она также стала лучшим молодым водителем по скоростному маневрированию. Серебро получил Руслан Салимов из ООО «РН-Транспорт» Уфы, бронзу — Виктор Малов из АО «Нижегородпассажиравтотранс». Победителям вручили денежные призы от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

В программу праздника к 100-летию Мострансавто вошли ретропарад, соревнование водителей с искусственным интеллектом и развлекательные активности. Гости также смогли прокатиться на ЛиАЗе 1963 года выпуска, которым управлял генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только „Мострансавто“ ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.