«Семеныч?! Ты?!»: волонтеры нашли грибника в тайге в 1,5 километрах от машины

Волонтеры нашли 71-летнего жителя Алапаевска, который заблудился в тайге 9 сентября. Три дня он ночевал у костра и пил воду из родников, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Родственники два дня искали мужчину самостоятельно, затем обратились к волонтерам. Все это время грибник находился примерно в 1,5 километрах от своего автомобиля.

Ночью пенсионер грелся у костра, пил воду из родников и разводил кофе. Днем он пытался найти дорогу, не зная, насколько близко оставил машину.

Спасатели заметили силуэт на возвышенности и включили сирену. Услышав ее, мужчина собрался с силами и поднялся наверх.

«Семеныч?! Ты?!» — воскликнули волонтеры, когда нашли грибника.

Скорая приехала через семь минут. Мужчина отказался от носилок, а медики оценили его состояние как удовлетворительное. Пенсионер сказал, что не собирается бросать любимое хобби.

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