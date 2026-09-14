Силовики пресекли оборот оружия в Нижегородской области

сегодня в 14:46

ФСБ, МВД и Росгвардия провели операцию против незаконного оборота оружия в 43 регионах, включая Нижегородскую область. Силовики пресекли деятельность 111 россиян, сообщает pravda-nn.ru .

Было изъято 297 единиц отечественного и иностранного оружия, 223 гранаты, 82,5 килограмма взрывчатых веществ и 92 тысячи патронов разных калибров. Среди изъятого — 11 гранатометов, шесть пулеметов, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, а также 124 винтовки, карабина и ружья.

ФСБ, МВД и Росгвардия провели операцию в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР, ЛНР и еще ряде регионов, включая Нижегородскую область. Сотрудники выявляли причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Силовики закрыли 37 подпольных мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы. По итогам операции возбудили уголовные дела.

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