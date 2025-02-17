Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Водителей Подмосковья в феврале оштрафовали на 2 млн руб за неправильную парковку

За две недели во дворах Московской области зафиксировано 745 случаев парковки, препятствующей проезду коммунальной техники и автомобилей регионального оператора по обращению с отходами. Из них 269 выявили инспекторы областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, а 476 — «Народные инспекторы» региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С начала месяца 374 водителя уже получили штраф на сумму более 2 млн рублей.

Еще более 350 нарушителям будут выданы постановления о привлечении к административной ответственности в установленные законодательством сроки.

Одной из мер противодействия запаркованности дворовых территорий также является эвакуация транспортных средств. Она производится в случае, если автомобиль припаркован под знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Так, за пол месяца под контролем инспекторов министерства эвакуировано 32 авто в Домодедово, Красногорске, Мытищах, Химках и Ленинском городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.