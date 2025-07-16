Грузовик врезался в ограждение в Раменском округе
На 55 км трассы М-5 «Урал» в Раменском округе грузовик Volvo с прицепом врезался в металлическое барьерное ограждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
В результате произошедшей дорожной аварии пострадавших нет.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.
Объехать место ДТП можно на 36 км М-5 «Урал», выбрав старое направление трассы.
Ранее в Калужской области столкнулись грузовик и легковая машина. В результате аварии погибли пять человек.