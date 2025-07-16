Парковку и тротуары делают у поликлиники в Клину

В Клину на Бородинском проезде идут активные дорожные работы. К поликлинике № 2 Клинской городской больницы и ФОКу «Лидер» делают удобный широкий 90-метровый тротуар, сообщает пресс-служба администрации округа.

А для тех, кто приезжает к этим социально-значимым объектам на автомобиле, сделают новую парковку на 30 машино-мест. На ней разметкой и знаками будет выделено парковочное пространство для машин людей с особенностями здоровья.

Работы здесь идут по муниципальной программе благоустройства мест общего пользования во исполнение Национального проекта «Инфраструктура для жизни». Срок завершения работ — конец июля.

Сейчас на стройплощадке работает 3 единицы техники — КАМАЗы, погрузчики, трактора-манипуляторы и бригада из 7 человек. Им предстоит положить 202 дорожных бордюра (на дорогу), 95 садовых бордюров для организации тротуара и уложить 1 310 кв. м асфальтового покрытия.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.