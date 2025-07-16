Подмосковные атлеты стали победителями международного фестиваля силовых видов спорта

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые и одну серебряную медаль на главном событии года в мире силового спорта — международном фестивале силовых дисциплин Pride Sport Fest, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Главным событием фестиваля стал Кубок памяти Николая Каганского, организованный федерациями WPFP и WRPF. Участники турнира среди профессионалов состязались в пауэрлифтинге, жиме лежа, становой тяге и строгом подъеме на бицепс.

Абсолютный чемпион мира и 11-кратный all-time рекордсмен по жиму лёжа без экипировки Андрей Сапожонков из Талдомского городского округа занял первое место в соревнованиях по жиму лёжа в весовой категории до 90 килограммов. В первой же попытке подмосковный спортсмен без экипировки пожал штангу весом 260 кг. Отметим, что Андрей Сапожонков также вошел в пятерку сильнейших спортсменов турнира по коэффициенту Уилкса, который учитывает поднятый вес, а также возраст и вес спортсмена. По этому критерию силач из Московской области обошел даже прославленных мировых рекордсменов Колтона Энгельбрехта и Джулиуса Мэддокса, принимавших участие в фестивале.

​Десятикратный рекордсмен мира, чемпион Европы, призер чемпионата мира по становой тяге Олег Лившиц из городского округа Щелково стал победителем турнира по становой тяге в весовой категории до 140 кг. Атлету покорился вес 340 г. Еще один подмосковный силач, многократный рекордсмен России в становой тяге Максим Лухин, представляющий городской округ Серпухов, остановился в шаге от медали в этой же дисциплине. Его результат составил 300 поднятых кг в рамках весовой категории до 90 кг.

Крупнейший международный фестиваль силовых видов спорта Pride Sport Fest проходил в Москве с 11 по 14 июля. Мероприятие объединило на арене VK Stadium более 5000 любителей спорта, звездных профессиональных атлетов со всей планеты, инфлюенсеров и специалистов фитнес-индустрии. Сильнейшие спортсмены со всего мира, в числе которых Джулиус Мэддокс, Колтон Энгельбрехт, установили новые мировые рекорды и разыграли рекордный для отечественного пауэрлифтинга призовой фонд в 12,5 млн рублей.

В рамках фестиваля прошли десятки открытых соревнований для любителей по жиму лежа, подъему на бицепс, ягодичному мосту и другим силовым дисциплинам. На арене организовали шоу силачей и челленджи для зрителей, мастер-классы от чемпионов мира и топовых фитнес-тренеров, а также автограф сессии со звездами спорта.

​Яркой частью фестиваля стали баттлы между знаменитыми атлетами из разных видов спорта. При этом бросить вызов легендам могли и обычные любители. Музыкальным хедлайнером Pride Sport Fest стал Александр Пушной, давший рок-концерт на главной сцене.

Фестиваль проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.