Глава Чехова проверил ход строительно-монтажных работ на котельной №11

Благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и правительства Московской области, котельная включена в программу масштабной модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения муниципального округа Чехов. Полное завершение всех работ на объекте запланировано на 2026 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная, введенная в эксплуатацию в 1975 году, обслуживает 20 многоквартирных домов по улицам Вокзальная, Чехова и Набережная. Протяженность тепловых сетей составляет 5,7 километров.

На данный момент котельная прошла все планово-профилактические мероприятия и продолжает функционировать в штатном режиме. На объекте уже демонтирован один котел, тягодутьевое оборудование и фильтр системы ХВП. Ведутся работы по демонтажу сопутствующего теплотехнического оборудования и подготовке бетонного основания для установки нового котла.

На площадку доставлены три новых стальных водогрейных котла мощностью 5 кВт каждый, которые не только заменят устаревшее оборудование, но и значительно увеличат мощность объекта. В ближайшее время ожидается поступление газовых горелок.

Михаил Собакин поручил подрядной организации не приступать к демонтажу второго котла до полной установки нового агрегата, его подключения, обвязки и проверки. Кроме того, глава округа указал на необходимость предоставления плана планово-предупредительного ремонта и еще раз пересмотреть, и продумать размещение новых установок.

Операторы котельной сообщили о возникающих временных отключениях электроснабжения в ночные часы, вызванных ремонтными работами. Михаил Собакин указал подрядчику, на недопустимость ночных отключений, а также поручил восстановить асфальтовое покрытие у въезда в котельную.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.