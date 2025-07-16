В перинатальный центр Коломны поступил реанимобиль для спасения новорожденных

В Коломенский перинатальный центр поступил один из четырех новых специализированных реанимобилей, закупленных по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Реанимобили дают возможность выездным бригадам оказывать экстренную помощь новорожденным на месте, а затем, стабилизировав состояние ребенка, благополучно транспортировать его в перинатальные центры», — рассказала и. о. заместителя главного врача по педиатрической помощи, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Коломенского перинатального центра Алина Маслова.

Реанимобиль оборудован кувезом, аппаратами УЗИ и искусственной вентиляции легких, также в нем реализована возможность непрерывно контролировать жизненно важные показатели ребенка. Данные автомобили являются полноценными комплексами для оказания высокотехнологичной медицинской помощи новорожденным вне стационаров.

«Наш перинатальный центр — один из пяти комплексов, построенных в Московской области в рамках указов президента России Владимира Владимировича Путина. Здесь принимают беременных женщин из разных городов центральной России. За семь лет в центре появились на свет более 28 тыс. малышей. Здесь находится одно из лучших отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, где практикуют семейно-ориентированный подход. Повышение рождаемости, формирование позитивного опыта родов, создание комфортных и безопасных условий для мам и новорожденных — первоочередная задача команды Коломенского перинатального центра», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.